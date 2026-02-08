Vivement Dimanche du 8 février 2026 : l’émission déprogrammée, quand Michel Drucker sera-t-il de retour ?



Les fidèles de Michel Drucker ne retrouveront pas « Vivement dimanche » à l’antenne ce week-end. L’émission dominicale de France 3 est exceptionnellement déprogrammée ce dimanche et le suivant en raison de la retransmission des Jeux Olympiques, qui bouleversent les grilles de programmes de France Télévisions.











Habituellement diffusé en début d’après-midi, le rendez-vous incontournable du dimanche laisse donc sa place aux compétitions olympiques, largement mises à l’honneur sur les chaînes du groupe.

Retour le 22 février avec Mathilde Seigner

Bonne nouvelle toutefois pour les téléspectateurs : l’émission fera son retour le dimanche 22 février avec un numéro inédit. Michel Drucker y recevra Mathilde Seigner pour une émission spéciale consacrée à sa carrière, entre cinéma, théâtre et souvenirs personnels.

Il faudra donc patienter deux semaines avant de retrouver le célèbre canapé rouge et les confidences des invités de Vivement Dimanche.



