Jeux Olympiques de Milano Cortina 2026 : la cérémonie d’ouverture à suivre ce vendredi soir

C’est aujourd’hui que sera donné le coup d’envoi des Jeux Olympiques de Milano Cortina 2026. Rendez-vous ce vendredi 6 février 2026 à 20h sur France 2 et france.tv pour suivre la cérémonie d’ouverture.











Dix-huit mois après le triomphe des Jeux de Paris 2024, France Télévisions mobilise de nouveau toutes ses antennes pour faire vivre aux Français la 25ᵉ édition des Jeux Olympiques d’hiver de Milano-Cortina, du 6 au 22 février 2026. Pour les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux de Milano-Cortina, France Télévisions met en place un dispositif exceptionnel.

Ce vendredi 6 février à 20h sur France 2, Matthieu Lartot prendra l’antenne en direct du mythique stade San Siro de Milan, entouré de Nathalie Péchalat, Alexandre Boyon et de Raphaële Schapira, correspondante de France Télévisions à Rome. En parallèle, des journalistes et consultants seront mobilisés depuis plusieurs sites olympiques afin de faire vivre toute l’intensité et l’émotion de l’événement.

VIDÉO Jeux Olympiques de Milano Cortina 2026, la bande-annonce



