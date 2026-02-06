Le Grand Concours du 6 février 2026 : les invités d’Arthur ce soir sur TF1



Publicité





Le Grand Concours du 6 février 2026 – Ce vendredi soir, Arthur est aux commandes d’une rediffusion du Grand concours. Quels sont les invités d’Arthur ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 puis en replay sur TF1+.







Publicité





Le Grand Concours du 6 février 2026 : les invités de ce soir

Préparez-vous à vivre une soirée hors norme avec une édition exceptionnelle du « Grand Concours » ce vendredi ! Face à Arthur, une équipe de personnalités — Julien Arnaud, Christophe Beaugrand, Lucie Bernardoni, Yves Camdeborde, Karima Charni, Vincent Desagnat, Eve Gilles, Anaïs Grangerac, Bruno Guillon, Jeanfi Janssens, Camille Lacourt, Chantal Ladesou, Christophe Licata, Chris Marques, Marie-Aline Meliyi, Amandine Petit, Titoff, Tom Villa et Alex Vizorek — devra allier rapidité et sang-froid pour espérer décrocher le mythique trophée.

Mais qui parviendra à déjouer les superstitions et à prouver que le vendredi 13 peut aussi porter chance ? Entre éclats de rire, épreuves décalées et confidences autour des croyances populaires, la soirée promet son lot de surprises. Alors, qui osera passer sous une échelle ou ouvrir un parapluie en intérieur pour tenter de devenir champion ?

VIDÉO Le Grand Concours du 6 février, extrait vidéo



Publicité



Inédit, Le Grand Concours : Spécial vendredi 13, présenté par @Arthur_Officiel. 📺 VENDREDI à 21H10 sur #TF1. ▶️ Et en streaming sur @tf1plus. pic.twitter.com/bDBdUpMGut — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) September 10, 2024

« Le Grand Concours » c’est ce soir, vendredi 6 février, dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en replay sur la page dédiée de TF1+.