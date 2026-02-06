Audiences 5 février 2026 : carton pour le XV de France, loin devant « Les secrets du château »



Audiences 5 février 2026 – C’est France 2 qui est arrivé largement en tête des audiences hier soir avec le match du XV de France dans la Tournoi des Six Nations. La victoire des Bleus face à l’Irlande a rassemblé 7,24 millions de téléspectateurs pour 39% de pda.





C’est très loin devant France 3 avec la rediffusion du téléfilm « Les secrets du château », qui a convaincu 1,78 million de téléspectateurs pour 9,4% de pda.







Audiences 5 février 2026 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec des rediffusion de la série « Master Crimes ». Les deux premiers épisodes de la soirée ont réuni 1,77 million de téléspectateurs en moyenne pour 9,7% de pda.

M6 suit avec une rediffusion de « Cauchemar en cuisine », qui a rassemblé 821.000 téléspectateurs pour 4,1% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie