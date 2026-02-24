C à vous du 24 février 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 24 février 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mardi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Fin de vie : le vote solennel «probablement prévu demain» à l’Assemblée nationale. On reçoit Dominique Reynié, politologue, DG de Fondapol et Jonathan Denis, président de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD), ce soir dans C à vous

🔵 Interdits dans les cirques itinérants en 2028, 600 animaux de cirque sans solution. On en parle ce soir avec la vétérinaire Hélène Gateau, auteure de « Dormir seul, à deux… ou avec son chien ? » aux éditions Albin Michel



🔵 Dans la suite de C à vous :

🎥 Edouard Bergeon et Jérome Bayle pour le film « Rural » en salle le 4 mars

🎭 Arnaud Tsamere pour son spectacle « Tous contraints » au café de la danse

🎭 Dorine Bourneton, pour le spectacle “Voltige” actuellement au Théâtre

Montparnasse à Paris

