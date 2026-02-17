« La vengeance d’une orpheline » : votre téléfilm ce 17 février sur TF1 (histoire, interprètes)



« La vengeance d’une orpheline » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 17 février 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « La vengeance d’une orpheline ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« La vengeance d’une orpheline » : l’histoire, le casting

Peu avant le décès de son père, Brooklyn découvre enfin les circonstances de la mort de sa mère, survenue vingt ans plus tôt. Déterminée à faire face au responsable de ses souffrances, elle entreprend alors de s’immiscer dans sa vie… pour la faire voler en éclats.

Avec : Sami Nye (Audrey), Taylor Joree Scorse (Brooklyn), Jason Tobias (Matt), Janet Carter (Jane)



Et à 16h, « La fille toxique de mon mari » (rediffusion)

Greg, Katie et leurs deux enfants, Lauren et Tommy, mènent une vie familiale harmonieuse… jusqu’à l’arrivée de Samantha, la fille que Greg a eue lors d’une précédente relation. Après la mort de sa mère dans l’incendie de leur maison, l’adolescente vient vivre chez eux. Greg, qui ne l’a presque pas connue, tente de créer un lien, tandis que chacun fait de son mieux pour l’accueillir.

Mais peu à peu, la jeune fille sème la discorde et oppose subtilement les membres de la famille. Seule Katie, psychologue de profession, perçoit que quelque chose ne tourne pas rond.

Avec : Claire Coffee (Katie), Jordan Lane Price (Samantha), Matt Dallas (Greg), Liam Obergfoll (Tommy)