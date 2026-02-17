Les 12 coups de midi du 17 février : plus que 18 cases sur l’étoile mystérieuse, qui s’y cache ?



Les 12 coups de midi du 17 février 2026, 151ème victoire de Cyprien – Encore et toujours une victoire de Cyprien ce mardi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a signé une victoire à 3000 euros aujourd’hui alors qu’il n’y a plus que 18 cases sur l’étoile, qui devrait être entièrement dévoilée en fin de semaines.











Les 12 coups de midi du 17 février, plus que 18 cases sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait monter sa cagnotte au total de 643 533 euros de gains et cadeaux dans sa cagnotte personnelle. Du côté de l’étoile mystérieuse, un nouvel indice apparait : des cadres. Il s’ajoute aux précédents indices : un ring de boxe, un bretzel, un périscope, le drapeau de la France Libre, une caméra et un girophare.

Avec ces indices, chez Stars-Actu on pense à Mathieu Kassovitz. On retrouve un ring de boxe, clin d’œil à sa passion pour ce sport, un périscope en référence au film « Le Chant du loup » », le drapeau de la France Libre pour le long-métrage « La Bataille de Gaulle », une caméra rappelant qu’il est à la fois comédien et réalisateur, mais aussi un bretzel en lien avec le tournage du film « Frères » en Alsace. Et le gyrophare évoque immédiatement le film culte « La Haine », qu’il a réalisé et dans lequel l’ambiance tendue avec les forces de l’ordre est devenue emblématique.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Dwayne Johnson, Robert De Niro, Lino Ventura



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 17 février

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+