Plus belle la vie spoiler : Eric et Laura retrouvent le voleur mais... (18 février 2026)

Plus belle la vie en avance du 18 février 2026 – La statuette de Saint Joseph a été volée à l’église du Mistral dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et demain, dans l’épisode du mercredi 18 février 2026, alors qu’Ariane est convaincue que Robert est le coupable, Mirta est outrée et décide de faire appel à l’agence de détectives d’Eric et Laura.











Thomas et Mirta viennent voir Eric pour l’engager afin de retrouver la statuette. Il hésite car une enquête est en cours et ses anciens collègues risquent de ne pas apprécier… Thomas assure qu’ils ont le budget, l’association de la paroisse a récolté des fonds. Eric finit donc par accepter et Thomas lui révèle un secret : il a installé illégalement une caméra pour surveiller la terrasse de bar et coincer le voleur de ses chaises. Par chance, la caméra couvre l’entrée de l’église !

Eric et Laura visionnent alors les images de vidéo-surveillance et découvre le voleur de la statuette. Eric le reconnait, c’est un petit délinquant qu’il avait déjà coincé : Adrien Otero. Mais Eric est convaincu que vu son profil, il a un commanditaire. Ils planquent en bas de chez lui et le voient sortir avec le même sac à dos que sur la vidéo… Mais il empreinte des ruelles bondées, ils finissent par le perdre de vue. Quand il le retrouve, Otero n’a plus le sac à dos et semble étrange. Il s’effondre dans les bras d’Eric, tout laisse à croire que le commanditaire l’a tué après avoir récupéré la statuette !



