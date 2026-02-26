« L’archer noir » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (26 février 2026)



Publicité





« L’archer noir » au programme TV du jeudi 26 février 2026 – Ce soir à la télé, France 3 rediffuse encore une fois le téléfilm « L’archer noir ». Un téléfilm qui se déroule près d’Aix-en-Provence avec Laurent Ournac dans le rôle principal.





A voir ou revoir ce soir dès 21h10 sur France 3 mais aussi avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







Publicité





« L’archer noir » : histoire

Au cœur du massif de la Sainte-Victoire, le cadavre d’un homme criblé de flèches est découvert par des soldats en plein exercice militaire en forêt. Chargée de l’enquête, la lieutenante de gendarmerie Diane Giraud doit faire équipe avec le capitaine Alex Lançon, officier juriste mandaté par l’armée de Terre pour collaborer avec les gendarmes. En progressant dans leurs investigations, ils établissent que les flèches retrouvées sont des répliques de celles utilisées par l’« Archer noir », figure légendaire locale qui aurait, en 975, protégé la région contre la piraterie barbaresque. Mais au fil de cette affaire singulière, Alex et Diane, dont la complicité semble évidente, ne vont pas seulement élucider un crime : cette enquête pourrait aussi les amener à lever le voile sur leurs propres zones d’ombre.

Casting et interprètes

Avec dans les rôles principaux : Laurent Ournac, Hélène Degy, Christian Rauth, Laurent Spievogel, Pierre Forest, Cédric Chevalme, Estelle Vincent, Jean-François Palaccio…



Publicité





« L’archer noir » est à voir ou à revoir ce soir dès 21h10 sur France 3.