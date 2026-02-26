Envoyé Spécial du 26 février : quels reportages ce soir sur France 2 ? (sommaire)



Envoyé Spécial du 26 février 2026 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ».





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Envoyé Spécial du 26 février 2026 : les reportages

Pouponnière : placés dès le berceau

Des nourrissons retirés à leurs parents dès la maternité, des bébés placés en urgence parce que leur foyer représentait un danger : une équipe d’Envoyé spécial a exceptionnellement suivi, pendant plusieurs mois, le parcours de tout-petits séparés de leur famille pour maltraitance. Immersion au sein d’une pouponnière de l’Aide sociale à l’enfance à Lille, où des enfants de 0 à 3 ans vivent sous protection judiciaire. Parmi eux, Hamza, arrivé de l’hôpital à seulement un mois et demi, encore enveloppé dans sa couverture de naissance ; Thiago, retrouvé au milieu des détritus et déjà en dépression à un an et demi ; et Romy, bientôt 4 ans, traversée par de profondes crises de tristesse et qui rêve de pouvoir rentrer chez elle. Le reportage met aussi en lumière l’engagement des éducateurs et des puéricultrices qui tentent de reconstruire l’attachement, la sécurité et l’estime de soi lorsque ces repères ont manqué dès les premières années, multipliant les gestes essentiels — une parole rassurante, un “album de vie” remis à l’enfant qui part — pour que ce passage en pouponnière ne soit jamais une parenthèse vide.

Freinages fantômes : nos voitures buguent-elles ?

Depuis plusieurs mois, les signalements de “freinages fantômes” se multiplient : sur autoroute ou voie rapide, des voitures souvent récentes s’arrêtent net sans raison apparente, provoquant d’importantes frayeurs et déjà au moins un décès. Toutes les marques et la plupart des modèles seraient concernés, des véhicules d’entrée de gamme aux berlines de luxe, tandis que les expertises techniques peinent à identifier l’origine du problème. Face au silence des constructeurs et au scepticisme de certains experts, des conducteurs, parfois accusés d’exagérer, ont créé un collectif réunissant déjà 1 200 victimes de dysfonctionnements similaires. Le système de freinage d’urgence, obligatoire sur les véhicules neufs depuis 2022, est-il en cause ? S’agit-il d’un souci lié aux conditions météo, d’un mauvais calibrage ou d’un bug électronique ? Aux États-Unis, des investigations ont été ouvertes sur trois millions de véhicules Tesla, et en France, le ministère des Transports a lancé sa propre enquête. En toile de fond, c’est la montée en puissance de l’automatisation et des aides à la conduite qui interroge : à mesure que nos voitures deviennent plus intelligentes et plus connectées, sont-elles réellement à l’abri des défaillances technologiques, ou l’innovation progresse-t-elle parfois plus vite que la sécurité ?



Quand l’Amérique se déchire sur ICE, la police de l’immigration

À Philadelphie, la contestation contre l’ICE ne se limite plus aux manifestations pacifiques : Envoyé spécial a suivi un groupe se revendiquant héritier des Black Panther Party, dont les membres patrouillent armés de fusils d’assaut pour, affirment-ils, protéger les immigrés et défier la police fédérale de l’immigration. Le magazine a également recueilli le témoignage d’Angela, bouleversante pour de nombreux habitants de Pennsylvanie : son mari Carlos, installé aux États-Unis depuis près de trente ans, est détenu par l’ICE depuis août 2025 et risque une expulsion imminente vers le Mexique. Le journaliste a pu rencontrer Carlos dans l’un des plus grands centres de détention de l’agence, régulièrement critiqué pour ses conditions de rétention. Un reportage au cœur d’une Amérique profondément divisée, où partisans et opposants de l’ICE s’affrontent dans un climat de tension croissante.