« Qui veut être mon associé ? » du 26 février 2026 : spéciale inventeurs ce soir sur M6

« Qui veut être mon associé ? » du jeudi 26 février 2026 – Ce soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 5 de « Qui veut être mon associé ? ». Découvrez dès maintenant les entrepreneurs de votre soirée.





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en replay et streaming sur M6+.







« Qui veut être mon associé ? » du 26 février 2026, présentation de la spéciale inventeurs

Pour cette deuxième soirée spéciale Inventeurs, “Qui veut être mon associé ?” plonge les téléspectateurs au cœur de l’innovation. Sept concepts inédits se présentent face aux investisseurs, défendus par des créateurs déterminés à transformer notre quotidien. Santé, énergie, musique, jardinage, objets astucieux… De nombreux domaines sont explorés à travers des propositions ambitieuses, pratiques et parfois surprenantes, susceptibles de bousculer nos habitudes et notre manière de consommer.

Les inventeurs ce soir

PIANO LED



Piano LED est né à la croisée de la musique et de la technologie. Pianiste passionné, Anthony rêvait d’une méthode plus intuitive pour apprendre et progresser au piano. Il imagine alors un dispositif lumineux capable de guider le musicien, note après note. En 2021, l’idée devient réalité et se transforme en startup. Aujourd’hui, Piano LED permet à chacun d’apprendre à jouer facilement, chez soi, et sans connaissance du solfège.

EARS 360

Ears 360 part d’un constat évident : le nettoyage des oreilles repose encore sur des pratiques inadaptées, parfois risquées, et peu écologiques en raison de l’usage massif de cotons-tiges jetables. Une équipe d’experts de l’audition, de chercheurs et d’ingénieurs s’est mobilisée pour concevoir une alternative plus sûre. Le résultat : un dispositif réutilisable qui nettoie le conduit auditif en douceur, sans l’abîmer.

SAJUTHISE

En observant les habitudes des porteurs de lunettes, Thierry a identifié un problème courant : nettoyer ses verres sans les rayer est un véritable défi. Après trois années de recherche, il met au point une formule non toxique efficace. Son stick polyvalent nettoie aussi bien les lunettes que les écrans de téléphones, d’ordinateurs ou encore les casques. Adapté à toute la famille, ce produit offre un résultat impressionnant. Thierry viendra défendre sa marque, portée par un parcours de vie singulier et une conviction profonde.

BEE ZEN

Bee Zen est une invention née dans un garage avec une ambition forte : protéger les abeilles et lutter contre les frelons asiatiques sans recourir aux produits chimiques. Grâce à un ingénieux système d’aspiration, le dispositif élimine les frelons tout en maintenant l’utilisateur à distance. Simple, sûr et respectueux de l’environnement, Bee Zen préserve les abeilles et contribue à sauver des vies.

NEREIS

À l’origine de Nereis, deux fondateurs animés par l’envie d’explorer le monde sous-marin autrement. En cherchant à reproduire la sensation de « vol » sous l’eau, ils conçoivent un système inspiré des foils, exploitant la vitesse pour plonger sans moteur ni hélice. Simplifié au fil du temps, le concept devient un objet manuel, semblable à une aile de baleine, permettant de nager avec fluidité, comme un poisson dans l’eau.

PILLQARE

Pillqare accompagne celles et ceux pour qui la prise de médicaments est source d’oubli ou d’angoisse. Le dispositif distribue automatiquement les traitements au moment opportun et émet des rappels visuels et sonores. En cas d’oubli, une alerte est envoyée au patient et à ses proches. Un logiciel dédié permet également un suivi à distance afin d’intervenir rapidement si nécessaire. Une solution conçue pour sécuriser le quotidien des patients et rassurer leur entourage.

OBLANC

L’idée d’Oblanc est née pendant le confinement, lorsque Valérie, experte en gestion, s’est improvisée coloriste à domicile. Constatant la difficulté d’appliquer une coloration seule, sans l’aide de sa coiffeuse Odile, elle imagine une solution pratique et innovante. En 2022, cliente et coiffeuse unissent leurs compétences pour créer un applicateur révolutionnaire, pensé pour faciliter la coloration à domicile et éviter les faux pas capillaires.