Cassandre du 6 février 2026 : vos épisodes ce soir sur France 3



Publicité





Cassandre du 6 février 2026 – Ce samedi soir à la télé, France 3 vous propose des épisodes de votre série « Cassandre ». Au programme, deux rediffusions.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Publicité





Cassandre du 6 février 2026 : vos épisodes de ce soir

« Les sentiers de la mort » : Habituée à l’effervescence d’un grand commissariat parisien, Cassandre accepte un poste à Annecy pour se rapprocher de son fils. Ce changement de vie en province la contrarie d’abord : citadine dans l’âme, elle peine à s’adapter à un quotidien qu’elle juge trop paisible. Mais elle revoit vite son jugement lorsqu’elle se retrouve plongée dans des enquêtes aussi intenses que celles qu’elle menait à Paris. Face à une série de crimes, Cassandre et sa nouvelle équipe doivent agir rapidement pour élucider les affaires, éviter la panique et empêcher que les soupçons ne se propagent.

Avec Gwendoline Hamon, Alexandre Varga, Dominique Pinon, Jessy Salomée Ugolin, Emmanuelle Bougerol, Sören Prévost, Luca Malinowski, Vincent Jouan, Rebecca Benhamour, Agnès Sourdillion, Fanny Ami, Bartholomew Boutellis



Publicité





« La rançon du silence » : Accoutumée à l’agitation d’un grand commissariat parisien, Cassandre accepte une mutation à Annecy pour se rapprocher de son fils. Ce retour à une vie plus provinciale ne l’enchante guère : citadine convaincue, elle a du mal à s’habituer à un rythme qu’elle trouve bien trop tranquille. Pourtant, son regard change vite lorsqu’elle se retrouve face à des enquêtes aussi palpitantes que celles qu’elle gérait à Paris. Une série de crimes secoue la région, et Cassandre, épaulée par sa nouvelle équipe, doit tout mettre en œuvre pour résoudre ces affaires rapidement, éviter la panique et contenir les soupçons.

Avec Gwendoline Hamon, Alexandre Varga, Dominique Pinon, Bruno Solo, Bruno Wolkowitch, Jessy Salomée Ugolin, Emilie Gavois-Kahn, Béatrice Agenin, Luca Malinowski, Sören Prévost, Christopher Bayemi, Natalia Dontcheva

« Cassandre » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 3.