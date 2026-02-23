Le Meilleur Pâtissier : après Mercotte, Laetitia Milot annonce son départ !



Publicité





Nouveau changement à venir sous la tente du « Meilleur Pâtissier ». Laetitia Milot a annoncé ce lundi, via son compte Instagram, qu’elle ne présentera pas la prochaine saison du concours culinaire de M6. Après seulement deux saisons à l’animation, la comédienne a décidé de passer le relais.











Publicité





Dans son message, elle explique que « toutes les bonnes choses ont une fin » et confirme qu’elle n’animera pas la prochaine édition du programme. Un choix qu’elle qualifie de « difficile », précisant avoir pris son rôle « d’animatrice – et de confidente – très à cœur ».

Laetitia Milot indique vouloir désormais se consacrer « pleinement » à ses projets de fiction, son domaine de prédilection et dans lequel elle souhaite s’investir davantage. Elle dit garder « un excellent souvenir » de ces deux saisons passées à la tête de l’émission et adresse ses remerciements au public, à la chaîne, à la production ainsi qu’aux équipes techniques et aux candidats, souhaitant « longue vie à ce superbe programme familial ».

Ce départ intervient alors que l’émission va également devoir composer sans Mercotte, figure emblématique du concours. La prochaine saison s’annonce donc marquée par un important renouvellement.



Publicité





Avant Laetitia Milot, plusieurs animatrices se sont succédé aux commandes du « Meilleur Pâtissier » : Faustine Bollaert, Julia Vignali et Marie Portolano. L’identité de celle qui lui succédera n’a pas encore été dévoilée.