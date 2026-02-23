Camille Combal sur NRJ : quels invités ce lundi 23 février pour son retour ?



Après une semaine de vacances bien méritée, Camille Combal reprend les commandes de son émission dès ce lundi 23 février à 16 h avec une équipe au top et deux invités d’exception qui s’annoncent déjà incontournables.











📻 Pour son retour sur les ondes, Camille et son équipe recevront :

🎤 Zaho et MC Solaar

La chanteuse et la légende du rap français sont de retour sous les projecteurs avec une actu bien fraîche : ils viennent tout juste de dévoiler leur single « Comme Caroline ». Un titre qui revisite le classique tube d’MC Solaar des années 90 dans une version plus contemporaine et intime. Un duo qui est extrait du prochain album de Zaho « Versatile », attendu pour le 3 avril 2026.

Une rencontre musicale qui fait déjà parler d’elle et qui promet des échanges intéressants cet après-midi sur NRJ.



📅 Rendez-vous ce lundi à partir de 16 h sur NRJ pour une émission riche en musique, anecdotes exclusives et bonne humeur — Camille Combal et ses invités vous promettent un retour en grande pompe.