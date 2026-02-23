« La France célèbre ses champions » : suivez le retour des athlètes des Jeux Olympiques de Milan Cortina ce lundi sur France 2



Cet après-midi, France 2 proposera dès 17h10 une édition spéciale exceptionnelle consacrée aux Jeux Olympiques d’hiver 2026. Intitulée « La France célèbre ses champions », cette émission en direct mettra à l’honneur les athlètes tricolores de retour des Jeux de Milan Cortina.











Une grande célébration en direct d’Albertville

Alors que France Télévisions poursuit sa mobilisation autour des Jeux Olympiques de Milano Cortina, le groupe célèbre le retour des sportifs français à Albertville, haut lieu de l’histoire olympique nationale.

Après deux semaines de compétitions diffusées sur les antennes du service public, place à une émission spéciale en direct de la Halle olympique d’Albertville dès 17h10 sur France 2.

Aux commandes de ce rendez-vous : Louise Ekland et Fabien Lévêque. Avec leurs invités, ils commenteront en direct le défilé des athlètes, la cérémonie officielle ainsi que l’arrivée du drapeau olympique en France, en vue des Jeux d’hiver Alpes françaises 2030.



Retour sur les temps forts des Jeux

Cette émission spéciale reviendra sur les images fortes des Jeux Olympiques d’hiver 2026 et les moments marquants des champions tricolores. Les présentateurs évoqueront également les Jeux Paralympiques, dont le coup d’envoi sera donné le 6 mars et qui seront eux aussi diffusés sur les antennes de France Télévisions.

Depuis cette Halle emblématique, les équipes se replongeront dans la riche histoire olympique française, en revenant notamment sur les Jeux de Jeux olympiques d’hiver de Chamonix 1924, Jeux olympiques d’hiver de Grenoble 1968 et Jeux olympiques d’hiver d’Albertville 1992, avant le passage de relais vers Alpes françaises 2030.

Des envoyés spéciaux au cœur de l’événement

Les envoyés spéciaux de France Télévisions seront en duplex au plus près des athlètes et du public à Albertville, mais également depuis les stations emblématiques du projet Alpes françaises 2030, afin de faire vivre aux téléspectateurs cette grande fête populaire célébrant les champions français.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour clore en beauté ces deux semaines olympiques et lancer officiellement la prochaine grande aventure des Jeux d’hiver en France.