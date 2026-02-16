« Le nounou » du 16 février 2026 : votre épisode ce soir sur TF1



Le nounou au programme TV du lundi 16 février 2026 – Ce lundi soir, TF1 rediffuse le premier épisode de la série « Le nounou », avec Booder, Florent Peyre et Gérémy Crédeville.





A voir ou revoir sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







« Le nounou » : présentation du téléfilm/h2>

Samir, 40 ans, est resté un grand ado : il vit toujours chez sa mère dans le quartier de son enfance, où il entraîne l’équipe de foot des enfants. C’est sa seule occupation, et cela lui suffit — au grand désespoir de Malika, qui rêverait de le voir évoluer.



Mais tout bascule lorsque Malika est hospitalisée et lui demande de la remplacer au pied levé dans son travail… de nounou !

Samir débarque alors dans une banlieue très chic, chez les Berthier, une famille bobo pour laquelle sa mère travaille depuis plus de dix ans. Il y rencontre Luna et Lucien ainsi que leurs deux papas — un détail que Malika ne lui avait jamais révélé.

Le choc est réciproque : le quotidien bien réglé des Berthier est bouleversé par les méthodes improvisées et très personnelles de Samir. De cette rencontre inattendue, chacun devra revoir ses certitudes et apprendre à grandir un peu.

Interprètes

Avec : Booder, Florent Peyre, Gérémy Crédeville, Issa Doumbia, Julie Dray, Aïda Guechoud

Bande-annonce