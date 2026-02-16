« La vie rêvée des autres » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 2 (16 février 2026)



Publicité





« La vie rêvée des autres » c’est le téléfilm rediffusé ce lundi soir sur France 2. Cette fiction librement adaptée de faits réels évoque la mécanique de la jalousie entre deux familles, avec pour chacune des valeurs et des visions du monde bien différentes.





A voir ou revoir dès 21h10 ou avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Publicité





« La vie rêvée des autres » : histoire, résumé

Franck et Karine Petit font le choix de tout abandonner pour concrétiser leur rêve : s’installer dans un chalet en pleine montagne.

Mais à leur arrivée, ils découvrent que la construction n’est pas achevée. Estelle et Patrick Fleutiot, les promoteurs qui leur louent le bien, leur proposent alors une solution provisoire. Une alternative qui leur fait gagner un peu de temps, sans pour autant résoudre leurs importantes difficultés financières.



Publicité





Interprètes et personnages

Avec Arthur Dupont (Franck Petit), Charlie Bruneau (Karine Petit), Caroline Anglade (Estelle Fleutiot), Jean Claude Muaka (Patrick Fleutiot)