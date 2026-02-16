« La vie rêvée des autres » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 2 (16 février 2026)

Par /

Publicité

« La vie rêvée des autres » c’est le téléfilm rediffusé ce lundi soir sur France 2. Cette fiction librement adaptée de faits réels évoque la mécanique de la jalousie entre deux familles, avec pour chacune des valeurs et des visions du monde bien différentes.


A voir ou revoir dès 21h10 ou avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.

« La vie rêvée des autres » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 2 (16 février 2026)
© Nicolas Robin / FTV


Publicité

« La vie rêvée des autres » : histoire, résumé

Franck et Karine Petit font le choix de tout abandonner pour concrétiser leur rêve : s’installer dans un chalet en pleine montagne.

Mais à leur arrivée, ils découvrent que la construction n’est pas achevée. Estelle et Patrick Fleutiot, les promoteurs qui leur louent le bien, leur proposent alors une solution provisoire. Une alternative qui leur fait gagner un peu de temps, sans pour autant résoudre leurs importantes difficultés financières.


Publicité

Interprètes et personnages

Avec Arthur Dupont (Franck Petit), Charlie Bruneau (Karine Petit), Caroline Anglade (Estelle Fleutiot), Jean Claude Muaka (Patrick Fleutiot)

A LIRE AUSSI
20h30 le dimanche du 15 février 2026 : les invités de Laurent Delahousse
20h30 le dimanche du 15 février 2026 : les invités de Laurent Delahousse
Les Enfants de la Télé du 15 février 2026 : l’émission encore déprogrammée, quand sera-t-elle de retour ?
Les Enfants de la Télé du 15 février 2026 : l'émission encore déprogrammée, quand sera-t-elle de retour ?
Un dimanche à la campagne du 15 février : l’émission encore déprogrammée, Frédéric Lopez bientôt de retour
Un dimanche à la campagne du 15 février : l'émission encore déprogrammée, Frédéric Lopez bientôt de retour
« Vivement Dimanche » du 15 février : l’émission encore déprogrammée aujourd’hui, quand fera-t-elle son retour ?
« Vivement Dimanche » du 15 février : l'émission encore déprogrammé aujourd'hui, quand fera-t-elle son retour ?


Publicité


Retour en haut