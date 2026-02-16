Audiences 15 février 2026 : les Jeux Olympiques en tête devant « Skyscraper »



Publicité





Audiences 15 février 2026 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec la soirée de Jeux Olympiques Milan-Cortina, qui a réuni 3,47 millions de téléspectateurs pour 19,4% de pda.





C’est devant TF1 avec la rediffusion du film « Skyscraper », qui a intéressé 2,56 millions de téléspectateurs pour 14,3% de pda.







Publicité





Audiences 15 février 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec la série inédite « Déluge mortel », qui a été suivi par 1,92 million de téléspectateurs en moyenne pour 10,5% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit du magazine « Zone Interdite », qui a captivé 1,42 million de téléspectateurs pour 8,2% de pda.



Publicité





Source chiffres audiences : Médiamétrie