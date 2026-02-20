« Le serment de Victoria » : votre téléfilm ce 20 février sur TF1 (histoire, interprètes)



« Le serment de Victoria » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 20 février 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Le serment de Victoria ».





« Le serment de Victoria » : l’histoire, le casting

Victoria Brooks, obstétricienne reconnue, est la cible d’un harcèlement inquiétant orchestré par une personne mystérieuse, apparemment liée à l’un de ses anciens patients.

Avec : Adeliyi Olunike (Victoria), Mary Antonini (Noelle), Samantha Brown (Claire)



Et à 16h, « La double vie de Veronica » (rediffusion)

Après avoir fui un mari violent, Connie s’installe à Honolulu avec sa fille adolescente, Christine. Pour s’en sortir, elle travaille comme serveuse le jour et mène une seconde vie la nuit sous le nom de Veronica auprès de différents hommes. Mais le retour de son ex-mari Jason, ainsi que l’arrivée d’une ancienne connaissance, transforment rapidement son quotidien en cauchemar et mettent sa fille en danger.

Avec : Sheena Peña (Connie Anderson), Jim Klock (William), Pauline Egan (Alison), Kennedy King (Christine Anderson)