Les 12 coups de midi du 20 février : Cyprien continue, plus que 10 cases sur l’étoile mystérieuse !

Les 12 coups de midi du 20 février 2026, 154ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé sa 154ème victoire ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a remporté 1.000 euros à partager avec un téléspectateur alors qu’il ne reste plus que 10 cases sur l’étoile mystérieuse.











Les 12 coups de midi du 20 février, plus que 10 cases sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit sa cagnotte personnelle totaliser la sommez de 644 053 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, il ne reste plus que 10 cases et elle devrait être entièrement dévoilée lundi. Evidemment, on a tous les indices : un ring de boxe, un bretzel, un périscope, le drapeau de la France Libre, une caméra, un girophare, et des cadres photos.

Avec ces indices, chez Stars-Actu on pense à Mathieu Kassovitz. On retrouve un ring de boxe, clin d’œil à sa passion pour ce sport, un périscope en référence au film « Le Chant du loup » », le drapeau de la France Libre pour le long-métrage « La Bataille de Gaulle », une caméra rappelant qu’il est à la fois comédien et réalisateur, mais aussi un bretzel en lien avec le tournage du film « Frères » en Alsace. Et le gyrophare évoque immédiatement le film culte « La Haine », qu’il a réalisé et dans lequel l’ambiance tendue avec les forces de l’ordre est devenue emblématique.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Dwayne Johnson, Robert De Niro, Lino Ventura



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 20 février

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+