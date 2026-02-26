Léo Mattéï du 26 février 2026 : le final de la saison 13 ce soir sur TF1



« Léo Mattéï » du 26 février 2026 – Ce jeudi soir, TF1 diffuse le final de la saison 13 de la série Léo Mattéï. Au programme, le troisième et dernier épisode inédit intitulé « Destins brisés ».





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







« Léo Mattéï » du 26 février 2026 : votre épisode inédit ce soir

Saison 13 épisode 3 « Destins brisés » : Alors que la fête bat son plein au sein du FC Sainte-Victoire, un club de football marseillais, Nathan, 12 ans, est brutalement agressé. Rapidement, Léo Mattéï et son équipe réalisent que le jeune garçon, joueur talentueux et plein d’avenir, suscite bien des convoitises et fait l’objet de multiples menaces. Déterminé à faire la lumière sur cette affaire, Mattéï va tout mettre en œuvre pour identifier celui qui s’acharne contre Nathan, et découvrir que les apparences peuvent être trompeuses.

Le casting

Avec : Jean-Luc Reichmann (Léo Mattéï), Louvia Bachelier (Justine), Vincent Desagnat (Commissaire Trimoulin), Romane Portail (Marion), Natasha Saint – Pier (Anaïs), Gwendal Marimoutou (Randal), Adil Rami, Marc Ruchmann, Hélène Seuzaret, Cécile Rebboah



« Léo Mattéï » saison 13 : rappel de la présentation

Dans ces nouveaux épisodes, Léo Mattéï et sa brigade font face à trois enquêtes : l’enlèvement de la fille d’un chocolatier à succès, la mystérieuse disparition de trois jeunes enquêteurs du web, et le harcèlement d’un prodige du football sous pression. Pour mener ces affaires, Mattéï s’appuie sur Marion et Randal, mais aussi sur deux recrues : Justine, jeune binôme brillante mais impulsive, et le commissaire Trimoulin, aussi fantasque qu’intuitif. Côté personnel, Mattéï vit une relation naissante avec Anaïs, jusqu’à ce qu’un secret qu’elle dissimule menace leur équilibre.