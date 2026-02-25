Demain Nous Appartient du 25 février : la police fait une découverte sur Brice (résumé + vidéo épisode 2148 en avance)



Demain nous appartient du 25 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2148 de DNA – L’enquête sur la mort de Nadia se poursuit ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et la police va avancer, faisant une découverte importante sur Brice…





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 25 février 2026 – résumé de l’épisode 2148

Après un cauchemar où Nadia l’appelle à l’aide, Martin confie à Raphaëlle qu’il privilégie la thèse d’un meurtre maquillé en cambriolage. Sous le choc, Raphaëlle n’imagine pas Brice capable de tuer sa femme. Au commissariat, l’enquête de personnalité révèle que Nadia, isolée et coupée de sa famille, vivait sous l’emprise de son mari. À la fac de Montpellier, Adam et Maud décrivent pourtant Brice comme un professeur très apprécié.

Georges confirme que Nadia a été tuée d’un tir à bout portant avec l’arme de son mari, portant leurs deux empreintes. Son alliance a été arrachée et des traces de laine de verre retrouvées sur elle. Les analyses des affaires de Brice n’ont rien donné mais il présente d’importants résidus de savon sous les ongles, suggérant qu’il a tenté d’effacer des traces. À l’hôpital, il comprend que Raphaëlle est la femme de Martin et se montre agressif…



Parallèlement, Fred a dormi chez Samuel après avoir laissé Victoire faire le point. Tous deux doutent, puis finissent par s’avouer qu’ils veulent rester ensemble malgré la maladie. Enfin, la « mission Cupidon » échoue de Jack et Jordan échoue : Lizzie pense que Waren a voulu évité le déjeuner avant de le croiser par hasard. Rassurée, elle échange finalement son numéro avec lui.

VIDÉO Demain nous appartient du 25 février 2026 – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

