« Tout beau, tout n9uf » : Matthieu Delormeau de retour, pourquoi était-il absent ?

Après plusieurs mois d’absence et de rumeurs, Matthieu Delormeau a fait son grand retour hier soir à la télévision. Le chroniqueur était sur le plateau de « Tout beau, tout n9uf », diffusé sur W9, où il a retrouvé son complice Cyril Hanouna.











Un retour très attendu

Absent des écrans depuis le début de l’année, Matthieu Delormeau s’était fait particulièrement discret, alimentant les spéculations sur son avenir médiatique. Son apparition hier soir était donc très attendue, d’autant plus que son nom a récemment été associé à plusieurs polémiques.

Face à Cyril Hanouna, l’animateur n’a pas manqué de l’interroger sur cette longue absence. Mais fidèle à son style, Matthieu Delormeau a choisi de rester évasif.

« Il était à Paris, il faisait plein de choses. Il allait bien, il faisait du sport », a-t-il répondu avec légèreté, refusant d’entrer dans les détails. Une réponse volontairement floue qui a laissé le public sur sa faim.



« J’ai aussi une vie sans vous »

Relancé par Cyril Hanouna, Matthieu Delormeau a ajouté, sourire aux lèvres : « J’ai aussi une vie sans vous ». Une phrase qui a immédiatement déclenché les rires du public en plateau, détendant l’atmosphère. Si l’échange est resté bon enfant, il n’aura toutefois pas permis d’éclaircir les zones d’ombre autour du chroniqueur.

Des polémiques récentes

Début du mois, Matthieu Delormeau aurait insulté un policier lors d’un incident qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et des médias. Une affaire qui a largement alimenté les discussions et contribué à entretenir le mystère autour de son silence médiatique.

Hier soir, pourtant, aucune explication supplémentaire n’a été donnée. Le chroniqueur a préféré miser sur l’humour et la distance, laissant planer le doute sur la suite de son parcours à la télévision.

Ce retour sur W9 marque-t-il le début d’un comeback durable ? Une chose est sûre : Matthieu Delormeau n’a pas dit son dernier mot.