Les 12 coups de midi du 24 février : Cyprien se loupe face à l’étoile mystérieuse dévoilée, qui apparait ?

Les 12 coups de midi du 24 février 2026, 158ème victoire de Cyprien – Alors que l’étoile mystérieuse est désormais entièrement dévoilée, Cyprien n’a pas réussi à faire un Coup de Maître ce mardi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Avec la nouvelle règle et un adversaire peu efficace, Cyprien a décroché une victoire à 200 euros aujourd’hui et n’a donc pas pu proposer de nom pour l’étoile.


Les 12 coups de midi du 24 février, Mathieu Kassovitz sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte de Cyprien monte ainsi au total de 646 203 euros de gains et cadeaux. Rappelons qu’il n’y a plus aucune case sur l’étoile mystérieuse et que c’est le visage de Mathieu Kassovitz qui est apparu hier.

Explications des indices : un ring de boxe, clin d’œil à sa passion pour ce sport, un périscope en référence au film « Le Chant du loup » », le drapeau de la France Libre pour le long-métrage « La Bataille de Gaulle », une caméra rappelant qu’il est à la fois comédien et réalisateur, mais aussi un bretzel en lien avec le tournage du film « Frères » en Alsace. Et le gyrophare évoque immédiatement le film culte « La Haine », qu’il a réalisé et dans lequel l’ambiance tendue avec les forces de l’ordre est devenue emblématique.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Dwayne Johnson, Robert De Niro, Lino Ventura


Les 12 coups de midi, vidéo replay du 24 février

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

