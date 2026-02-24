

Ça commence aujourd’hui du 24 février 2026, le sommaire – Ce mardi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2







Ça commence aujourd’hui du 24 février 2026 à 13h55 « Grâce à un proche, ils sont encore en vie ! » (inédit)

Sur le plateau, des invités bouleversants viennent témoigner d’un moment où tout aurait pu basculer… Sans l’intervention courageuse, instinctive ou déterminée d’un proche, ils ne seraient peut-être plus là aujourd’hui. Accident, maladie, geste héroïque ou simple intuition salvatrice : ces histoires vraies mettent en lumière la force des liens familiaux et amicaux, et rendent hommage à ces héros du quotidien qui ont su agir au bon moment.

Comme toujours, Faustine Bollaert accueille la parole avec bienveillance et émotion, offrant un espace sincère où les récits intimes deviennent des messages d’espoir. Un rendez-vous fort, entre larmes et gratitude, qui rappelle combien l’amour et la présence des proches peuvent parfois faire la différence entre la vie et la mort.



Et à 15h : « Familles recomposées : comment trouver l’harmonie ? » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit des invitées venues raconter les défis et tensions qui peuvent surgir au sein des familles recomposées. Cindy, au bord de la séparation, cherche des solutions face au refus catégorique de sa fille de 13 ans — qui dort encore avec elle — d’accepter sa nouvelle relation. Caroline, elle, a longtemps souffert du rejet de son beau-fils Gianni, partagé entre son attachement à sa mère et la peur de trahir celle-ci en s’attachant à sa belle-mère, avant que le dialogue ne leur permette d’apaiser la situation. Enfin, Aurore revient sur les difficultés apparues après son remariage, lorsque ses enfants ont exprimé un sentiment d’injustice vis-à-vis du bébé né de sa nouvelle union, une tension qu’elle reconnaît avoir minimisée et qui a finalement fragilisé son couple.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.