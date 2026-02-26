Demain Nous Appartient du 26 février : Martin comprend tout, Raphaëlle manipulée (résumé + vidéo épisode 2149 en avance)



Demain nous appartient du 26 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2149 de DNA – Martin va tout comprendre au sujet de Brice ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Mais ce dernier est très fort et manipule Raphaëlle…





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 26 février 2026 – résumé de l’épisode 2149

Malgré son expulsion virulente de l’hôpital par Brice la veille, Raphaëlle continue de prendre sa défense, estimant que Martin instruit le dossier uniquement à charge. De son côté, le policier est persuadé que Brice est impliqué dans la mort de Nadia. Il l’interroge notamment sur la machine à laver lancée une demi-heure après l’heure présumée du décès. Brice assure qu’il s’était changé avant de dîner et que Nadia avait programmé la machine en départ différé.

Après le départ de Martin, Brice appelle Raphaëlle pour s’excuser de son attitude et se dit victime d’acharnement. Il joue les maris effondrés, expliquant qu’il ne se sent pas capable de rentrer chez lui sans sa femme et préfère prendre une chambre d’hôtel. Touchée, Raphaëlle tente de le réconforter.



Au commissariat, Martin montre à Aurore que la veste mise à laver devait être nettoyée à sec. Pour eux, Nadia n’aurait jamais commis une telle erreur : c’est donc Brice qui a lancé la machine. Plus tard, en examinant les marques de liens sur ses poignets et chevilles, Martin repense au tableau de nœuds marins vu chez les Mussard. Il demande alors à Alex, qui a fait de la voile, d’essayer de se ligoter seul avec des nœuds marins. Comme l’expérience fonctionne, Martin estime tenir la preuve que Brice s’est attaché lui-même.

Aux Halles, Judith est prise à partie par un client agressif qui l’accuse d’avoir monté une fausse opération « pièce d’or ». Elle se défend en affirmant que le gagnant souhaite rester anonyme, mais la situation dégénère. Arthur intervient pour faire sortir l’homme, soutenu par Émilie. Secouée, Judith les remercie. Alex et Chloé apprennent l’incident et invitent Arthur à boire un verre avec eux et Lou au Spoon pour le remercier. Karim arrive au même moment avec sa fille pour le goûter ; prêt à repartir, il est finalement retenu lorsque Nina insiste pour rester avec sa mère et Arthur.

Au lycée, Erica confie les clés à Marceau pour organiser une vente solidaire au profit d’associations. L’événement est un succès : Marceau et Diane dynamisent la journée avec un défilé improvisé, tandis que Bastien et Esmée restent plus discrets. En fin de journée, Marceau promet que la seconde journée sera encore meilleure.

VIDÉO Demain nous appartient du 26 février 2026 – extrait de l’épisode

