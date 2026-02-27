

Ça commence aujourd’hui du 27 février 2026, le sommaire – Ce vendredi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2







Ça commence aujourd’hui du 27 février 2026 à 13h55 « Ce projet auquel toute la famille a adhéré ! » (inédit)

Autour de Faustine Bollaert, plusieurs invités viennent raconter ce projet un peu fou, ambitieux ou bouleversant… auquel toute leur famille a finalement adhéré. Changer de vie, créer une entreprise en famille, se lancer dans un défi sportif hors norme, ouvrir une maison d’accueil, partir vivre à l’étranger ou concrétiser un rêve longtemps mis de côté : derrière ces initiatives, il y a souvent des doutes, des peurs, mais surtout un incroyable élan collectif.

Comment convaincre ses proches ? Comment embarquer conjoint, enfants, parents ou fratrie dans une aventure qui peut tout bouleverser ? Et surtout, comment faire de ce projet commun une véritable force familiale ?



Entre émotions, confidences et moments de complicité, ces familles reviennent sur les étapes clés de leur parcours, les obstacles qu’elles ont dû surmonter et la fierté d’avoir osé avancer ensemble. Un numéro touchant et porteur d’espoir, qui montre que lorsque toute une famille croit en un même rêve, tout devient possible.

Et à 15h : « Douleur ou libération : les enfants ont quitté le nid ! » (rediffusion)

Faustine Bollaert aborde une étape redoutée par de nombreux parents : le moment où les enfants quittent la maison. Alors qu’on estime que 39 % des parents souffriraient du syndrome du nid vide, les invités témoignent sans filtre. Jeannette a vu ses trois fils partir dès l’âge de 13 ans en sport-études football ; après le départ du dernier, son couple n’a pas résisté et elle a demandé le divorce, avant de retrouver un nouvel équilibre grâce à la naissance d’une petite fille venue combler l’absence de ses garçons. Très fusionnelle avec ses enfants, Élisabeth a vécu chaque départ à 18 ans comme un véritable déchirement, jusqu’à sombrer peu à peu, avant de décider de transformer sa vie en reprenant des études. Karine et Emmanuel, eux, redoutaient de se retrouver seuls, mais depuis le départ du petit dernier en septembre, ils se redécouvrent et savourent leur vie à deux. Quant à Sophie, le départ de son fils unique a provoqué une profonde dépression, révélant à quel point cette étape peut bouleverser toute une famille.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.