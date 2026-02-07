Les 12 coups de midi du 7 février : nouvelle victoire de Cyprien, qui est sur l’étoile mystérieuse ?

Les 12 coups de midi du 7 février 2026, 140ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire à 3000 euros pour Cyprien ce samedi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ».


Les 12 coups de midi du 7 février, l’étoile mystérieuse se dévoile

Le Maître de Midi fait ainsi grimper sa cagnotte personnelle à l’impressionnant total de 606 513 euros, entre gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a désormais 2 indices : un ring de boxe en image de fond, un bretzel, et un périscope.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Dwayne Johnson

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 7 février

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+


