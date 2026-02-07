

Publicité





Grands Reportages du 7 février 2026, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Publicité





Grands Reportages du 7 février 2026 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Je quitte la France » – Saison 2 – Partie 1 (rediffusion)

De plus en plus de Français, désireux de fuir la morosité ambiante et avides de découvertes culturelles, décident de tout changer pour s’installer à l’étranger. Ils seraient déjà près de deux millions à vivre hors de France, malgré les risques et le temps d’adaptation que cela implique. Pendant quatre ans, une équipe a suivi le parcours de trois familles installées aux Philippines, aux États-Unis et au Costa Rica, filmant leurs épreuves comme leurs réussites. Plus de deux ans plus tard, nous les avons retrouvées afin de faire le point sur cette aventure hors du commun.

Et à 14h50 : « Je quitte la France » – Saison 2 – Partie 2 (rediffusion)



Publicité





Besoin d’évasion, lassitude face à la morosité ambiante, soif de liberté ou envie de découvrir une autre culture : de plus en plus de Français bouleversent leur quotidien et n’hésitent plus à partir à l’autre bout du monde. Ils seraient déjà deux millions à vivre à l’étranger… et ce nombre continue d’augmenter. Mais s’expatrier, vendre toute sa vie, tout quitter pour tout reconstruire à des milliers de kilomètres demande du temps et suppose une vraie prise de risque. C’est pourquoi l’une de nos équipes a suivi, pendant quatre ans, les parcours hors du commun de trois familles.