Les 12 coups de midi du 8 février : Cyprien continue, encore un indice sur l’étoile mystérieuse



Publicité





Les 12 coups de midi du 8 février 2026, 141ème victoire de Cyprien – Encore une victoire de Cyprien ce dimanche midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ».











Publicité





Les 12 coups de midi du 8 février, l’étoile mystérieuse se dévoile

Le Maître de Midi a signé une victoire à 2000 euros aujourd’hui, sa cagnotte totalise ainsi la magnifique somme de 607 513 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a un nouvel indice : un drapeau français. Il s’ajoute aux précédents indices : un ring de boxe en image de fond, un bretzel, et un périscope.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Dwayne Johnson

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 8 février

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



Publicité



