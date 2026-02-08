

Grands Reportages du 8 février 2026, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Grands Reportages du 8 février 2026 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Clients mystères : enquêtes secrètes » (rediffusion)

Ce sont des clients pas comme les autres. Discrets, observateurs, ils se fondent dans la masse pour évaluer en secret la qualité de service de grandes entreprises : restaurants, hôtels, transports… et même maisons de retraite. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi quatre clients mystères, plongés dans un univers codifié où il faut tout analyser sans jamais se faire repérer.

En région parisienne, Chi Way, Sophie et leur fils Noé enchaînent les missions en famille. Leur nouveau défi : s’infiltrer dans un village vacances au Cap Ferret. Derrière l’image d’un séjour tous frais payés, un programme millimétré les attend. Club enfant, activités, restaurant… tout doit être inspecté sans éveiller le moindre soupçon.



Baptiste, 19 ans, est spécialiste des missions en gare et dans les trains. Étudiant en commerce, il arrondit ses fins de mois en contrôlant incognito propreté, confort et surtout travail des agents SNCF. Un rôle d’observateur discret qu’il voit comme un moyen d’améliorer le service aux voyageurs.

Josette, ancienne cadre de santé, est une experte des maisons de retraite. Sous de fausses identités, elle visite des établissements pour un comparateur en ligne. Une mission qui résonne avec son histoire personnelle et donne du sens à son engagement.

Enfin, Franck et Françoise, jeunes retraités de plus de 70 ans, pimentent leur quotidien avec des missions surprises. Curieux et exigeants, ils testent cette fois un hébergement insolite… pas vraiment pensé pour les seniors.

Et à 14h50 : « Les aventuriers du bout du monde » (rediffusion)

Alors que certains aspirent à une vie tranquille et sans surprises, les Françaises et les Français que nous avons suivis ont choisi une tout autre voie : faire de leur existence une véritable aventure. Leur but : réaliser leurs rêves. Pendant plusieurs mois, une équipe de Grands Reportages a accompagné ces explorateurs du quotidien dans des expéditions hors du commun aux quatre coins du monde.