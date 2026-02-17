« Les animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald » : le film ce soir sur TF1 (17 février 2026)

Par /

« Les animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald », c’est le film rediffusé ce mardi 17 février 2026 sur TF1. Il s’agit du deuxième volet de la série « Les Animaux fantastiques » et du dixième film de la franchise du monde des sorciers de J. K. Rowling.


A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming via la fonction direct de TF1+.

Capture TF1


« Les animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald » : histoire, résumé

Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald parvient à s’évader. Rassemblant toujours plus d’adeptes, il décide désormais de s’attaquer au monde des humains. Le seul capable de lui tenir tête semble être son ancien ami, Albus Dumbledore.

Mais incapable d’intervenir directement contre lui, Dumbledore se tourne vers l’unique sorcier ayant déjà déjoué ses plans : son ancien élève, Norbert Dragonneau


Casting

Avec : Eddie Redmayne (Newt Scamander), Katherine Waterston (Tina Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski), Johnny Depp (Grindelwald)

VIDÉO bande-annonce

