Un si grand soleil : soirée exceptionnelle ce 17 février, 5 épisodes à la suite (VIDÉO)



Publicité





Un si grand soleil, votre soirée du mardi 17 février 2026 – C’est une nouvelle soirée exceptionnelle de votre série « Un si grand soleil » qui vous attend ce mardi soir sur France 3. Au programme aujourd’hui, pas moins de 5 épisodes inédits à la suite !





A suivre dès 21h10 sur France 3, ou en avant-première et replay sur france.tv







Publicité





Résumé de votre soirée de Un si grand soleil – épisodes 1859 à 1863

La mort mystérieuse de Martin, le beau-père de Pablo, vient bouleverser le quotidien de Sabine et Hugo. Caroline devant rester à Montpellier, ils acceptent de l’héberger pendant l’enquête à la demande de Pablo. Thierry découvre alors que Martin était ivre, alors qu’il ne buvait jamais : la piste de l’homicide se confirme. Pablo, lui, fait d’étranges rêves de méduses… et les soupçons se tournent rapidement vers lui. Hugo décide alors d’intervenir pour protéger son fils.

Yann, de son côté, se retrouve pris au piège : Lucie souhaite construire une relation sérieuse avec lui, tandis qu’il peine à dissimuler son trouble face à Johanna, qui envisage d’avoir un enfant avec lui. Lucie est-elle prête à le quitter ?



Publicité





Pauline et Léo officialisent leur divorce. Toujours amer, Léo révèle à Pauline qu’il sait qu’elle s’est associée à la ferme d’Élodie et Ludo. Pauline et Élodie, elles, se projettent déjà : leur première récolte de safran est presque prête et devrait se vendre à bon prix. Mais la soirée organisée à la colocation pour fêter l’événement va être perturbée.

Quant à Charlotte, elle se prépare à partir pour débuter une nouvelle vie à Toulouse…

Avec Yvon Back (Becker), Moïse Santamaria (Manu), Fabrice Deville (Florent), Nicolas Gerout (Thierry), Malya Roman (Elise), Bibi Tanga (Hugo), Gaëla Le Dévehat (Sabine), Aurore Delplace (Johanna), Constantin Balsan (Yann), Adriel Sorrente (Pablo), Agnès Ramy (Caroline), Franck Libert (Martin), Yvon Martin (Sohan), Ophélie Koering (Marie-Sophie), Clémence Boeuf (Charlotte), Emma Colberti (Eve), Mariel-Louise Compain (Noura), Jules Bahloul (Boris), Lou Kuma Kudi (Muriel), Julien Masdoua (Enric), Smadi Wolfman (Catherine), Franck Adrien (Bernier), Clara Botte (Margot), Pablo Carolini (Gabin Ribello), Julia Gallaux (Lucie), Matthieu Rodriguez (Achille), Elina Machet (Salomé), Nathan Laface (Alexis), Anabel Lopez (Aude), Folco Marchi (Ludo), Lola Wlodkowski (Elodie), Tristan Robin (Léo), Chloé Guillaut (Pauline), Malik Elakehal El Miliani (Bilal), Benjamin Bourgois (Alex), Emmanuelle Bouaziz (Flore)

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : le secret de Martin découvert, Yann fait un choix, les résumés jusqu’au 6 mars 2026

VIDÉO Un si grand soleil, bande-annonce du 17 février 2026