Les Enfants de la Télé du 1er février 2026 : qui sont les invités ce dimanche soir sur France 2 ?



Publicité





Les Enfants de la Télé du 1er février 2026, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir, Faustine Bollart vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Les Enfants de la Télé du 1er février: les invités

Ce soir, Faustine Bollaert orchestre un numéro inédit des Enfants de la télé placé sous le signe de l’humour et de la complicité. Autour de la table, une joyeuse bande à l’occasion de la sortie du film « Marsupilami » : Tarek Boudali, Reem Kherici, Julien Arruti, Élodie Fontan et Philippe Lacheau. Autant dire que l’ambiance promet d’être électrique !

Entre casseroles télé, archives cultes et séquences aussi drôles que gênantes, les invités vont (re)découvrir leurs débuts, leurs fous rires et quelques moments de solitude captés par les caméras. Taquineries, souvenirs de tournages et anecdotes inédites devraient s’enchaîner dans la bonne humeur, sous l’œil malicieux de Faustine Bollaert, toujours prête à surprendre ses invités.



Publicité





Une soirée qui s’annonce riche en rires, en nostalgie et en images improbables, portée par l’énergie communicative de cette bande d’amis qui a marqué la comédie française ces dernières années.