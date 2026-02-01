Star Academy : le programme des évaluations et de la dernière semaine



La Star Academy entre dans sa toute dernière ligne droite au château de Dammarie-les-Lys ! Après la demi-finale pleine d’émotions diffusée hier soir et marquée par l’élimination de Victor, ils ne sont plus que deux à pouvoir décrocher la victoire : Léa et Ambre, nos grandes finalistes. Avant le grand soir, une ultime semaine riche en moments forts attend les académiciens… et les fans. Voici le programme détaillé.











Lundi : retrouvailles et moments symboliques

La semaine démarrera fort lundi matin avec des coachings individuels assurés par de grands artistes. Un coup de boost précieux pour Léa et Ambre à quelques jours de la finale, mais aussi une belle opportunité pour les anciens élèves de peaufiner une dernière fois leur technique et leur interprétation.

L’après-midi, ambiance nostalgie au château : les élèves de la tournée font leur grand retour à Dammarie-les-Lys. Ensemble, ils vont enregistrer l’hymne officiel de la tournée, un moment fort qui symbolise la suite de l’aventure en dehors du château.

Le soir, place à l’émotion : les 17 élèves de la saison seront réunis une toute dernière fois au château. Une soirée de retrouvailles qui promet rires, souvenirs… et sûrement quelques larmes.



Mardi : dernières évaluations et direct radio

La compétition reprend ses droits. Les deux finalistes passeront leurs toutes dernières évaluations. En plus des professeurs habituels, Fanny, Lucie et Ladji seront présents pour juger les performances.

Le soir, les académiciens participeront à une émission radio en direct sur NRJ, histoire de partager leur expérience avec les auditeurs et faire monter la pression avant la finale.

Mercredi : humour au programme

Changement d’ambiance avec la venue de Jérémy Ferrari au château. L’humoriste devrait apporter une touche de légèreté bienvenue dans cette semaine intense, entre rires, impros et moments décalés avec les élèves.

Jeudi : clap de fin au château

C’est la page qui se tourne… Le château fermera officiellement ses portes jeudi. Les académiciens quitteront Dammarie-les-Lys, lieu de tous leurs apprentissages, de leurs doutes et de leurs victoires. Un moment symbolique avant de se retrouver pour la grande finale samedi soir en prime sur TF1.

