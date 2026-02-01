Star Academy du 1er février 2026 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du dimanche 1er février 2026 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de samedi des académiciens.











On revoit le prime côté coulisses (résumé complet de cette soirée ici).

Les prestations s’enchainent pour Ambre et Victor sur la demi-finale. Ambre fait fort avec Christophe Maé sur « Casting ». Victor chante ensuite avec Mentissa tandis que Léa a un tableau chanté / dansé avec Zélie.

Ambre chante en duo avec Bastiaan, puis avec Anabel et Amel Bent. Victor chante avec Mélissa, puis avec sa meilleure amie et Bilal Hassani.



A l’heure du verdict, Victor est éliminé. Ambre est finaliste face à Léa, elles rentrent à deux au château pour la dernière fois de la saison. Elles découvrent qu’elles ont encore des évaluations mardi matin.

Place ensuite au Débrief de Marlène ce dimanche, le dernier de l’aventure. Elle est émue et parle d’une saison merveilleuse.

Pour le duo de Léa et Ambre, Marlène leur fait quelques remarques techniques. Pour le duo d’Ambre avec Christophe Maé, elle est contente d’elle et Marlène annonce que ce duo était exceptionnel ! Elle la félicite.

Pour Ambre et la musicienne, Marlène a adoré aussi.

SONDAGE finale : qui doit gagner ?

Star Academy, le replay de la quotidienne du 1er février

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.