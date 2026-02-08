Les Enfants de la Télé du 8 février 2026 : l’émission déprogrammée, quand sera-t-elle de retour ?



Les Jeux Olympiques d’hiver de Milan vont une nouvelle fois bouleverser les grilles de France Télévisions. Après plusieurs jeux quotidiens, c’est désormais “Les Enfants de la télé”, l’émission présentée chaque dimanche soir par Faustine Bollaert, qui fait une pause.











Le divertissement, qui propose chaque semaine un florilège d’archives télé, de séquences cultes et de souvenirs partagés avec les invités, sera déprogrammé pendant toute la durée des Jeux Olympiques afin de laisser place aux retransmissions sportives.

Retour le dimanche 1er mars à 18h10

Les fidèles de l’émission peuvent toutefois se rassurer : l’absence sera temporaire. “Les Enfants de la télé” feront leur retour à l’antenne le dimanche 1er mars à 18h10 sur France 2, une fois la parenthèse olympique refermée.

Faustine Bollaert retrouvera alors ses invités et les téléspectateurs pour une nouvelle soirée placée sous le signe de la nostalgie, des fous rires et des moments cultes du petit écran.



En attendant, place au sport et aux exploits des athlètes à Milan avant le retour des archives télé les plus savoureuses.