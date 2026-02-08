Star Academy, Ambre réagit après sa victoire : « j’ai plein d’idées pour mon album » (VIDÉO)



Star Academy victoire d’Ambre – C’est Ambre qui a été sacrée grande gagnante de la Star Academy 2025 hier soir à l’issue de la grande finale. Le public a décidé de faire gagner Ambre face à Léa à l’issue de plus de près de quatre mois de compétition.





« Mes premiers mots c’est que je vais faire un malaise vagal » a déclaré Ambre à chaud juste après sa victoire.







« Simplement, merci au public pour la confiance depuis le début. Ça a été long mais ça a été que des bons moments. Merci à toute la promo parce que je pense qu’on s’est tous changés nos vies » a-t-elle ajouté.

« Je retiens que du positif, ça nous a tellement appris. C’est un peu une formation accélérée, on se rend pas compte de la chance qu’on a ! C’est fou ce qui nous arrive depuis le début ! »



Concernant l’album qu’elle a remporté en gagnant la Star Academy : « Faut que j’y aille en studio pour voir mais j’ai déjà plein d’idées. J’ai plein d’inspirations et plein d’idées dans la tête !« .

Vous pourrez retrouver Ambre lundi soir aux côtés de Léa dans « Quotidien » avec Yann Barthès sur TMC.

VIDÉO Star Academy : l’interview d’Ambre après sa victoire

Retrouvez la vidéo de la première interview d’Ambre directement sur TF1+ en cliquant ici.