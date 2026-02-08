Un Si Grand Soleil spoilers : Pablo soupçonné de meurtre, les résumés jusqu’au 27 février 2026



Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 27 février 2026 – Que va-t-il se passer à la fin du mois dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 23 au vendredi 27 février 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Pablo est soupçonné du meurtre de Martin, son beau-père. Hugo et Becker vont unir leurs forces pour prouver son innocence. De son côté, Aude fait appel à son fils Alexis pour témoigner.

Pendant ce temps là, Yann est toujours autant perdu entre Johanna et Lucie. Et Johanna prend une décision pour fonder une famille avec Yann… Mais ne serait-ce pas trop tard ?



Quant à Elodie, des tensions naissent avec Pauline…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 23 au 27 février 2026

Lundi 23 février 2026 (épisode 1864) : Alors que la police débarque à la ferme, Aude fait appel à un nouveau témoin dans l’enquête sur Pablo : son fils Alexis.

Mardi 24 février 2026 (épisodes 1865) : Tandis que Yann trouve une oreille attentive à ses problèmes, Caroline doute : et si Pablo ne disait pas toute la vérité ?

Mercredi 25 février 2026 (épisode 1866) : La rancœur de Roxane envers Catherine ne cacherait-elle pas quelque-chose ? De son côté, Johanna est prête à sauter le pas pour fonder une famille.

Jeudi 26 février 2026 (épisode 1867) : Tandis que Becker et Hugo font équipe pour sauver Pablo, Alex découvre que Ludo a menti à la police.

Vendredi 27 février 2026 (épisode 1868) : Alors qu’Elodie doute de la loyauté de Pauline, Pablo révèle à Noura que sa mère voudrait qu’il rentre à Lyon.

