« Les secrets de mes voisins » : votre téléfilm ce 13 février sur TF1 (histoire, interprètes)

« Les secrets de mes voisins » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 13 février 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Les secrets de mes voisins ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Les secrets de mes voisins » : l’histoire, le casting

Hanna, qui dirige un centre nautique au bord d’un lac isolé, voit arriver dans le chalet voisin du sien une mère et sa fille venues, semble-t-il, prendre un nouveau départ. Mais peu après leur installation, l’arrivée du mari de la jeune femme, accompagné de sa propre mère, éveille les soupçons d’Hanna.

Persuadée que quelque chose cloche, elle alerte la police, qui ne relève pourtant aucun élément inquiétant. Malgré cela, le malaise grandit. Au fil des jours, les doutes d’Hanna s’intensifient, jusqu’à laisser place à une confrontation sourde et tendue : un véritable face-à-face psychologique s’installe.



Avec : Lelia Symington (Hanna), Michael Perl (Cooper), Rhonda Davis (Alice Marks), Brad Worch II (Jason Marks)

Et à 16h, « Mes chers voisins… » (rediffusion)

Ben et Robin, jeunes mariés installés dans une grande ville de l’Illinois, s’apprêtent à accueillir leur premier enfant. Tandis que Ben, écrivain passionné, célèbre la parution de son tout premier roman, Robin, avocate ambitieuse, vient d’intégrer un cabinet renommé. Pour marquer ces belles réussites, ils s’offrent un dîner au restaurant.

Mais à la sortie, leur soirée bascule : un homme armé les agresse et exige qu’ils lui remettent tout ce qu’ils ont. Avant de prendre la fuite, il frappe violemment Ben, le laissant inconscient, tandis que Robin, sous le choc, assiste impuissante à la scène.

Après cette attaque, Robin peine à surmonter le traumatisme. L’agitation et l’insécurité de la ville deviennent pour elle insupportables. Le couple décide alors de tourner la page et de s’installer à la campagne, dans l’espoir de retrouver sérénité et équilibre.

À leur arrivée, leurs voisins d’en face, Sharon et Guy, les accueillent chaleureusement. Peu habitués aux relations de voisinage, Ben et Robin sont touchés par tant de bienveillance. Pourtant, derrière cette apparente gentillesse, une présence de plus en plus intrusive commence à peser sur leur nouvelle vie…

Avec : Hannah Emily Anderson (Robin), Jake Epstein (Ben), Kyra Harper (Sharon), David Ferry (Guy)