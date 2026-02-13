Les 12 coups de midi du 13 février : l’étoile mystérieuse bientôt découverte, qui s’y cache ?



Les 12 coups de midi du 13 février 2026, 146ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Avec une adversaire peu efficace, il a signé aujourd’hui une victoire à seulement 10 euros et n’a pas pu tenter sa chance face à l’étoile mystérieuse.











Les 12 coups de midi du 13 février, encore 36 cases sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit da cagnotte totaliser 625 033 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, il ne reste plus que 36 cases et elle devrait être entièrement dévoilée d’ici 10 jours. On a désormais 5 indices : un ring de boxe, un bretzel, un périscope, le drapeau de la France Libre, et une caméra.

Avec ces indices, chez Stars-Actu on pense à Mathieu Kassovitz. Toutes nos explications des indices ici.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Dwayne Johnson, Robert De Niro



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 13 février

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+