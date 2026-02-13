Plus belle la vie spoiler : la police arrête Alpha Rex, qui est-ce ? Réponse ! (16 février 2026)



Plus belle la vie en avance du 16 février 2026 – La police va enfin arrêter Alpha Rex dans votre feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du lundi 16 février 2026, grâce à l’opération menée avec Vadim, il est identifié et arrêté ! Vous êtes impatient de savoir qui est Alpha Rex ? On vous dit tout !











Patrick, Jean-Paul et Stanislas montent l’opération pour piéger Alpha Rex. Vadim, très stressé, attend sur un banc là où le mystérieux Alpha Rex lui a donné rendez-vous. Mais l’homme ne vient jamais et il lui envoie un sms pour l’insulter : il a compris qu’il voulait le piéger !

La police réalise alors qu’Alpha Rex a peut être reconnu Vadim et qu’il fait donc partie de son entourage ! La PTS établit un trombinoscope de toutes les personnes présentes sur place au moment de l’opération. Vadim regarde attentivement les photos et il reconnait quelqu’un… Eddy Duclerc, le moniteur de l’auto-école de Noémie et Théo !



En fin de journée, Eddy récupère l’ordinateur de Noémie ainsi qu’une arme dans son auto-école. Mais en sortant, surprise : la police est là. Jean-Paul et Stanislas l’arrêtent, ils lui annoncent qu’il est en garde à vue.

Au parloir avec Vadim, Noémie reste inquiète : Eddy va-t-il avouer le meurtre de Théo Bonant ?