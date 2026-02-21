Quelle époque du 21 février 2026 : pourquoi l’émission de Léa Salamé est déprogrammée ce soir ?

Par /

Le rendez-vous du samedi soir ne sera une nouvelle fois pas au programme. Le talk-show de Léa Salamé, « Quelle époque ! », est encore déprogrammé ce soir sur France 2.


Capture FTV


Une nouvelle pause liée aux Jeux Olympiques

Comme la semaine dernière, la chaîne bouleverse sa grille en raison de la retransmission des Jeux Olympiques d’hiver de 2026, organisés à Milan et Cortina d’Ampezzo. Les compétitions occupent largement l’antenne, notamment en soirée, entraînant la mise en pause temporaire du talk-show diffusé habituellement en deuxième partie de soirée.

Les téléspectateurs devront donc encore patienter avant de retrouver Léa Salamé et ses invités sur le plateau de « Quelle époque ! ».

Retour prévu le 28 février

Mais bonne nouvelle, les JO se terminant demain, l’émission fera son retour le samedi 28 février, en deuxième partie de soirée sur France 2.


En attendant, place aux performances des athlètes et à la couverture exceptionnelle des Jeux Olympiques sur la chaîne publique.

