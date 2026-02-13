Ligue 1 : Monaco / Nantes en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Par /

Ligue 1 vendredi 13 février 2026 – Monaco / Nantes en direct, live et streaming, c’est ce soir. Suite de la 22ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 ce soir avec l’AS Monaco qui reçoit le Stade Nantais au Stade Louis II.


Un match à suivre ce soir à 21h05 en exclusivité sur Ligue 1+.

Ce vendredi soir au Stade Louis-II, l’AS Monaco accueille le FC Nantes pour la 22ᵉ journée de Ligue 1 McDonald’s dans une rencontre aux enjeux très différents pour les deux clubs. Monaco, 10ᵉ du championnat, cherche à se rapprocher des places européennes après des résultats irréguliers mais une victoire convaincante contre Rennes récemment, tandis que Nantes, 17ᵉ, se bat pour se sortir de la zone de relégation avec une série de défaites qui pèse lourd dans la course au maintien.


Sur le plan sportif, les Monégasques partent logiquement favoris à domicile face à des Canaris en difficulté, même si la confrontation entre ces deux équipes a souvent donné lieu à des matchs animés (5-3 pour Monaco au match aller).

Monaco / Nantes – Composition des équipes

🔵 Monaco (composition officielle) : Köhn, Henrique, Faes, Kehrer, Vanderson, Camara, Zakaria, Golovin, Adingra, Akliouche, Balogun

🔵 Nantes (composition officielle) : Lopes, Cozza, Yousuf, Amian, Machado, Lepenant, Kaba, Centonze, Abline, Cabella, El Arabi

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Monaco / Nantes ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 21h05.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Monaco / Nantes, 22ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce vendredi soir.

