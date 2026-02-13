Victoires de la Musique 2026 : voir ou revoir la prestation de Pierre Garnier (VIDÉO)

Par /

Publicité

Un an après avoir remporté deux trophées l’an dernier, ce soir Pierre Garnier est encore nommé aux Victoires de la Musique, cette fois dans la catégorie Artiste Masculin de l’année. Il s’est produit ce soir à la Seine Musicale de Paris et a interprété son titre « Pas une larme ».


Victoires de la Musique 2026 : voir ou revoir la prestation de Pierre Garnier (VIDÉO)
Capture FTV


Publicité

Un magnifique moment que vous avez peut être manqué, on vous propose donc de découvrir la prestation de Pierre Garnier aux Victoires de la Musique 2026 en vidéo.

Pierre recevra-t-il un trophée ce soir ? La réponse tout à l’heure sur France 2 !

VIDÉO Pierre Garnier chante « Pas une larme » aux Victoires de la Musique 2026


Publicité

A LIRE AUSSI : Pierre Garnier : à quand le deuxième album pour le gagnant de la Star Academy 2023 ?

A LIRE AUSSI
Victoires de la Musique 2026 : voir ou revoir la prestation d’Héléna (VIDÉO)
Victoires de la Musique 2026 : voir ou revoir la prestation d'Héléna (VIDÉO)
Star Academy 2026 : casting, durée et dates de diffusion de la prochaine saison
Star Academy 2026 : casting, durée et dates de diffusion de la prochaine saison
Star Academy : Fanny Delaigue fait son coming-out (VIDÉO)
Star Academy : Fanny Delaigue fait son coming-out (VIDÉO)
Pierre Garnier : à quand le deuxième album pour le gagnant de la Star Academy 2023 ?
Pierre Garnier : à quand le deuxième album pour le gagnant de la Star Academy 2023 ?


Publicité


Retour en haut