Victoires de la Musique 2026 : voir ou revoir la prestation de Pierre Garnier (VIDÉO)



Publicité





Un an après avoir remporté deux trophées l’an dernier, ce soir Pierre Garnier est encore nommé aux Victoires de la Musique, cette fois dans la catégorie Artiste Masculin de l’année. Il s’est produit ce soir à la Seine Musicale de Paris et a interprété son titre « Pas une larme ».











Publicité





Un magnifique moment que vous avez peut être manqué, on vous propose donc de découvrir la prestation de Pierre Garnier aux Victoires de la Musique 2026 en vidéo.

Pierre recevra-t-il un trophée ce soir ? La réponse tout à l’heure sur France 2 !

VIDÉO Pierre Garnier chante « Pas une larme » aux Victoires de la Musique 2026



Publicité



« Pas une larme » sur le plateau des victoires de la musique 😍#PierreGarnier pic.twitter.com/HO8nvqha3s — Pierre 🫧 (@Pierre_source) February 13, 2026

A LIRE AUSSI : Pierre Garnier : à quand le deuxième album pour le gagnant de la Star Academy 2023 ?