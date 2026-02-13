Star Academy 2026 : casting, durée et dates de diffusion de la prochaine saison



Publicité





Alors que la saison 2025 de la Star Academy s’est achevée samedi dernier avec la finale et la victoire d’Ambre, TF1 et Endemol préparent déjà la prochaine saison ! En effet, la Star Academy sera bien de retour en 2026 et le casting est déjà en cours depuis plusieurs semaines.





Vous êtes déjà impatient d’en savoir plus sur la saison 2026 de la Star Academy ? On vous en dit plus !







Publicité





Une nouvelle saison à l’automne

La nouvelle saison de la Star Academy devrait comme cette année durer environ 15 semaines avec 15 nouveaux élèves. Côté dates de diffusion, selon nos informations, la Star Academy 2026 devrait une nouvelle fois débuter en octobre.

Quels professeurs ?

Du côtés des professeurs, Sofia Morgavi pour le chant et Jonathan Jenvrin pour la danse sont clairement devenus incontournables. On imagine que la production devrait faire en sorte de les garder pour la nouvelle saison ! Jonathan a d’ailleurs déjà confié à Gala qu’il « adorerait » être là la saison prochaine.



Publicité





Pour le théâtre où on a eu un prof différent chaque saison ces trois dernières années, Papy a déjà exprimé son envie de rempiler pour une nouvelle saison : « Ça pourrait être chouette de faire une nouvelle saison pour faire les choses différemment et utiliser une expérience qui pourrait être profitable. Ça pourrait être intéressant. » a-t-il confié à Gala.

Quant à l’expression scénique, Marlène Schaff est sans conteste la plus critiquée par le public. Un remplacement ne serait donc pas étonnant.

Et enfin Michaël Goldman. Le directeur est là depuis le retour de la Star Academy 2022 et il voulait arrêter il y a un an. Un gros chèque de la production l’a convaincu de rester. Est-ce que ça sera encore le cas la saison prochaine ? Suspense.

Où s’inscrire au casting ?

Si vous aussi, comme Ambre, Léa, Victor ou encore Sarah, vous souhaitez réaliser votre rêve en poussant les portes du mythique château, inscrivez-vous ici. Notez qu’il faut être âgé d’au moins 18 ans.

A LIRE AUSSI : Star Academy : Ambre fait une révélation sur les coulisses de la vie au château !