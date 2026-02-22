Ligue 1 : Strasbourg / Lyon en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Ligue 1 22 février 2026 – Strasbourg / Lyon en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir. Suite et fin de la 23ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec l’Olympique Lyonnais qui se déplace à Strasbourg.





Un match à suivre ce dimanche soir à 20h45 en exclusivité sur Ligue 1+.







Strasbourg accueille Lyon ce soir au Stade de la Meinau. Strasbourg, actuellement 8ème du championnat, reste solide à domicile et voudra tirer parti de la Meinau pour faire déjouer un adversaire lyonnais en pleine forme.



De son côté, Lyon est en excellente dynamique et figure dans le haut du classement (3ᵉ) grâce à une série de victoires consécutives. Les Gones affichent une grande régularité offensive et défensive, avec très peu de buts encaissés récemment. Leur objectif sera de poursuivre cette série et de s’installer durablement dans la course aux places européennes. Le match promet d’être animé, avec des enjeux forts de part et d’autre dans cette confrontation historique du championnat français.

Strasbourg / Lyon – Composition des équipes

🔵 Strasbourg (composition probable) : Penders – G. Doué, Omobamidele, Doukouré (cap), Chilwell – Ouattara, Barco – D. Moreira, Enciso, Godo – Panichelli.

🔵 Lyon (composition probable) : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Kluivert – Nartey, Morton, Tolisso (cap) – Endrick, Sulc, Abner.

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Strasbourg / Lyon ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 20h45.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Strasbourg / Lyon, 23ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche soir.