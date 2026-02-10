« L’île de la tentation » du 10 février 2026 : des hommes prêts à céder à la tentation ce soir (extrait vidéo épisode 4)



Publicité





« L’île de la tentation » au programme TV du mardi 10 février 2026 – Ce soir à la télé, W9 diffuse l’épisode 4 de « L’île de la tentation » avec Delphine Wespiser. Et on peut vous dire que de nouvelles images choc attendent les femmes alors que les hommes sont en roues libres.





A découvrir dès 21h10 sur W9 et 6play.







Publicité





Ce qui vous attend dans l’épisode du 4 ce 10 février 2026, extrait vidéo

Au feu de camps, Lucie est sous le choc des images de Hugo et la tentatrice, avec qui il s’est enfermé dans une chambre… Elle découvre qu’ils ont bien passé la nuit ensemble.

Elisa est elle aussi sous le choc face aux vidéos de Julien. Elle repart complètement perdue du feu de camps. Laurine découvre de nouvelles images de Tino. Elle est une nouvelle fois bouleversée. Et le lendemain, ce dernier continue à jouer avec le feu, au plus près de la tentation…



Publicité





Le lendemain, Hugo continue de jouer avec le feu avec Emma… De son côté, Lucie découvre son vrai visage et confie à Quentin que son couple est peut être terminé. En salle de visionnage, Virginie découvre des images choc de Rémi… Et Lucie est encore face à des propos très limites de Hugo.

Et une nouvelle soirée démarre, plus chaude que jamais sur la plage des hommes… Ils semblent avoir oublié être venus en couple ! Tino se lâche plus que jamaius et joue avec le feu.

En fin d’épisode, Delphine accueillera un nouveau couple : Chris et Marine.

« L’île de la tentation » : rappel de la présentation

Cinq nouveaux couples ont décidé de mettre leur amour à l’épreuve. Ils se sont promis fidélité et soutien, mais avec le temps, les incertitudes ont ébranlé leurs certitudes et jeté une ombre sur leur avenir à deux. Pour savoir où ils en sont vraiment, ils vont se lancer dans une aventure hors norme : durant 16 jours, ils vivront totalement séparés, sans le moindre contact.

D’un côté, les femmes s’installeront sur une plage de rêve, entourées de dix célibataires prêts à tout pour les séduire. De l’autre, leurs partenaires partageront leur quotidien avec dix tentatrices célibataires, déterminées à faire vaciller leurs convictions.

Cette saison, les repères vont voler en éclats, les limites seront testées et certaines vérités éclateront là où personne ne les attend. Venus avec des doutes, ils quitteront l’Île de la tentation avec des réponses. Ensemble… ou non.