« Pékin Express : au royaume des dragons » : lancement le 5 mars avec des nouveautés !

L’aventure reprend… et elle s’annonce plus intense que jamais ! M6 lancera la 22e saison de Pékin Express, intitulée “Au royaume des dragons”, le jeudi 5 mars à 21h10. Une édition qui promet un véritable retour aux sources avec des règles durcies, une route spectaculaire et des candidats plus attachants que jamais.











Retour aux fondamentaux : la course à l’ancienne

Plus de vingt ans après la création de l’émission, la technologie avait peu à peu facilité la vie des candidats. Cette saison, tout change : GPS et téléphones sont interdits, y compris pour les locaux qui ne pourront plus aider les binômes avec ces outils. Les équipes devront se débrouiller avec une simple carte routière, comme aux premières heures du jeu.

Autre difficulté majeure : aucun outil de traduction. La barrière de la langue redevient un défi central. Trouver un toit, demander son chemin ou convaincre un inconnu de prendre des auto-stoppeurs relèvera à nouveau de l’échange humain pur, avec son lot de moments touchants… et de quiproquos souvent très drôles.

Une compétition plus rude

La mécanique du jeu évolue également. À la fin de chaque étape, c’est désormais les deux derniers binômes de la course qui s’affronteront lors d’un duel final. Moins de stratégie, plus de mérite : la victoire se gagnera sur la route.



Une route inédite entre sommets et mégalopoles

Pour cette saison, la production emmène les candidats sur l’un des itinéraires les plus spectaculaires de l’histoire du programme. Les dix binômes traverseront le Népal, le Yunnan – région mythique et préservée de Chine – puis la Thaïlande, avec une finale explosive au cœur de Bangkok, où modernité et traditions se percutent.

Le départ sera donné au Népal, au milieu des paysages vertigineux dominés par l’Himalaya et l’Everest. Bivouacs en pleine nature, routes escarpées et immersion immédiate : la course démarre sans échauffement.

Les rencontres humaines, notamment avec le peuple népalais, marqueront profondément les équipes. Mais l’aventure prendra aussi un tournant inattendu : une crise majeure éclate dans le pays en plein tournage, bouleversant la course et plaçant les candidats face à une situation exceptionnelle.

L’humain plus que jamais au cœur de l’aventure

Plus dépaysante, plus exigeante et plus intense, cette saison remet l’inconnu, la rencontre et le dépassement de soi au centre du jeu. Dix binômes aux profils très différents vont partager cette aventure unique.

🔸 Florent et Brigitte, couple marié avec 26 ans d’écart, bien décidé à prouver que l’amour n’a pas d’âge

🔸 Bruno et Cécilia, collègues banquiers qui apprennent encore à se connaître

🔸 Thelma et Claire, amies belges d’enfance, aussi sportives que fêtardes

🔸 Amélia et Élisabeth, duo charentais haut en couleur venu des marchés

🔸 Jade et Joey, jumelles foraines au tempérament de feu

🔸 Sébastien et Julien, deux frères en quête de réconciliation

🔸 Laurent et Frédéric, amis d’enfance du Sud liés par une promesse

🔸 Helena et Anthony, couple basque aussi amoureux qu’explosif

🔸 Anthony et Anna, père et fille fusionnels

🔸 Pascal et Fafa, le binôme d’inconnus

Entre paysages à couper le souffle, chocs culturels, tensions, fous rires et émotions fortes, “Pékin Express : au royaume des dragons” s’annonce comme l’une des saisons les plus marquantes de ces dernières années.

📺 Rendez-vous jeudi 5 mars à 21h10 sur M6 pour le grand départ.