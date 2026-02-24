« L’île de la tentation » du 24 février 2026 : l’alarme déclenchée, 2 tromperies ce soir ! (extrait vidéo épisode 6)



« L’île de la tentation » au programme TV du mardi 24 février 2026 – Ce soir à la télé, W9 diffuse l’épisode 6 de « L’île de la tentation » avec Delphine Wespiser. Et on peut vous dire que pour deux couples, le point de non retour va être atteint et l’alarme va être déclenchée !





A découvrir dès 21h10 sur W9 et M6+.







Ce qui vous attend dans l’épisode du 5 ce 17 février 2026, extrait vidéo

Les esprits s’échauffent et certains vont céder à la tentation ce soir sur la plage des hommes ! En effet, Tino va carrément avoir un rapport dans les toilettes avec sa prétendante, il va choquer tout le monde sur son île ! Et de son côté, Hugo, énervé après avoir visionné une vidéo de Lucie trop proche d’un prétendant, va décider de passer la nuit avec sa prétendante préférée.

Sur la plage des femmes, l’alarme va donc retentir et semer un vent de panique et d’inquiétudes… Quant à Rémi, il part en date de 24h avec sa prétendante et sa compagne le découvre en direct.



À force de souffler sur les braises, tout s'enflamme 🔥

"L’île de la tentation", saison inédite, tous les mardis à 21:25 sur W9 et M6+ #IDLT pic.twitter.com/CzVBk3L3pe — W9 (@W9) February 24, 2026

« L’île de la tentation » : rappel de la présentation

Cinq nouveaux couples ont décidé de mettre leur amour à l’épreuve. Ils se sont promis fidélité et soutien, mais avec le temps, les incertitudes ont ébranlé leurs certitudes et jeté une ombre sur leur avenir à deux. Pour savoir où ils en sont vraiment, ils vont se lancer dans une aventure hors norme : durant 16 jours, ils vivront totalement séparés, sans le moindre contact.

D’un côté, les femmes s’installeront sur une plage de rêve, entourées de dix célibataires prêts à tout pour les séduire. De l’autre, leurs partenaires partageront leur quotidien avec dix tentatrices célibataires, déterminées à faire vaciller leurs convictions.

Cette saison, les repères vont voler en éclats, les limites seront testées et certaines vérités éclateront là où personne ne les attend. Venus avec des doutes, ils quitteront l’Île de la tentation avec des réponses. Ensemble… ou non.